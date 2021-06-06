Ampute Futbol Süper Ligi’nde yeni sezon başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda oynanan sezonun ilk maçında Şişli Yeditepe Engelliler, Pendik Engelliler ile 1-1 berabere kaldı.

Günün diğer maçlarında ise Malatya BBSK, Konya Engellilergücü’nü 1-0, Şahinbey BBGSK, Bursa Ampute’yi 8-0, Etimesgut Belediyesi Ampute, İzmir BBSK’yi 2-0, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler, Anadolu Erciyes Engelliler’i 9-0, Baltalı Grup Denizli ise Esenyurt Engelligücü’nü 6-0 mağlup etti.

Ligde yarın oynanacak diğer maçlar ise şöyle:

11.30 TSK Reh. Merkezi Engelliler-Esengücü Engelliler

14.00 Malatya BBSK-İzmir BBSK

16.00 Şahinbey BBGSK-Anadolu Erciyes Engelliler

17.30 Pendik Engelliler-Konya Engellilergücü

19.30 Baltalı Grup Denizli-Trabzon Ortahisar Belde (TRT Spor Yıldız)

21.00 Etimesgut Belediyesi Ampute-Bursa Ampute

AA