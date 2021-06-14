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Ampute Futbol Süper Ligi’nde 9. gün tamamlandı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 9. gün maçlarıyla devam etti.

14 Haziran 2021, Pazartesi 22:32 Son Güncelleme:
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Ampute Futbol Süper Ligi’nde 9. gün tamamlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun dokuzuncu gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Erciyes Engelliler-Bursa Ampute: 2-1

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler-Pendik Engelliler: 0-3

Esengücü Engelliler-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 2-6

Trabzon Ortahisar Belde-Konya Engellilergücü: 5-1

Şahinbey BBSK-Malatya BBSK: 5-0

Baltalı Grup Denizli-Şişli Yeditepe Engelliler: 2-4

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