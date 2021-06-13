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Ampute Futbol Süper Ligi’nde 7. gün tamamlandı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 7. gün maçlarıyla devam etti.

13 Haziran 2021, Pazar 18:44 Son Güncelleme:
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Ampute Futbol Süper Ligi’nde 7. gün tamamlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TSK RehabilitasyonMerkezi Engelliler-Etimesgut Belediyesi Ampute: 0-4

Esengücü Engelliler-Şişli Yeditepe Engelliler: 0-5

Trabzon Ortahisar Belde-Pendik Engelliler: 1-2

Bursa Ampute-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Baltalı Grup Denizli-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 1-1

Anadolu Erciyes Engelliler-Konya Engellilergücü: 0-4

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