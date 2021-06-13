Ampute Futbol Süper Ligi’nde 7. gün tamamlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde 6 karşılaşma yapıldı.
Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
TSK RehabilitasyonMerkezi Engelliler-Etimesgut Belediyesi Ampute: 0-4
Esengücü Engelliler-Şişli Yeditepe Engelliler: 0-5
Trabzon Ortahisar Belde-Pendik Engelliler: 1-2
Bursa Ampute-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Baltalı Grup Denizli-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 1-1
Anadolu Erciyes Engelliler-Konya Engellilergücü: 0-4