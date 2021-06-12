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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 6. gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 6’ncı gün maçlarıyla devam etti.

12 Haziran 2021, Cumartesi 00:00 Son Güncelleme:
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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 6. gün maçları oynandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Malatya BBSK-Trabzon Ortahisar Belde: 0-3

Şişli Yeditepe Engelliler-Anadolu Erciyes Engelliler: 3-1

Şahinbey BBGSK-TSK Reh. Merkezi Engelliler: 5-0

Pendik Engelliler-Esengücü Engelliler: 5-0

Konya Engellilergücü-Bursa Ampute: 4-1

Etimesgut Belediye Ampute-Baltalı Grup Denizli: 2-0

Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

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