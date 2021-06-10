Ampute Futbol Süper Ligi’nde 5. gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 5’inci gün maçlarıyla devam etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun 5’inci gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Şahinbey BBGSK-Baltalı Grup Denizli: 5-2

Malatya BBSK-Esengücü Engelliler: 1-0

Etimesgut Belediye Ampute-Trabzon Ortahisar Belde: 4-0

İzmir BBSK-Konya Engellilergücü: 7-0

Şişli Yeditepe Engelliler-Bursa Ampute: 3-0

Pendik Engelliler-Anadolu Erciyes Engelliler: 5-0

Bir günlük aranın ardından 11 Haziran’da oynanacak maçlarla organizasyona devam edilecek.