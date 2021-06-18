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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 12. gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu, oynanan 12. gün maçlarıyla sürdü.

18 Haziran 2021, Cuma 23:15 Son Güncelleme:
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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 12. gün maçları oynandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun 12. gününde 6 karşılaşma oynandı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Etimesgut Belediyesi Ampute-Şişli Yeditepe Engelliler: 7-1

İzmir Büyükşehir Belediyespor-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler: 6-3

Trabzon Ortahisar Belde-Anadolu Erciyes Engelliler: 6-0

Şahinbey BBGSK-Konya Engellilerücü: 3-0

Pendik Engelliler-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Baltalı Grup Denizli-Bursa Ampute: 3-0

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