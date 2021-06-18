Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun 12. gününde 6 karşılaşma oynandı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Etimesgut Belediyesi Ampute-Şişli Yeditepe Engelliler: 7-1
İzmir Büyükşehir Belediyespor-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler: 6-3
Trabzon Ortahisar Belde-Anadolu Erciyes Engelliler: 6-0
Şahinbey BBGSK-Konya Engellilerücü: 3-0
Pendik Engelliler-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Baltalı Grup Denizli-Bursa Ampute: 3-0