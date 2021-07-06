Ampute Futbol Milli Takımı, Afyonkarahisar’da kampa girdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, 6 teknik ekip üyesi ve 25 sporcuyla Kocatepe Spor Kompleksi’nde çalışıyor. Teknik direktör Osman Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm engellileri sporla tanıştırmak istediklerini söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Dünyada ampute futbol bizden sorulur. Tabii bizim de bunu yakalayabilmemiz için 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda tekrar birinci gelmemiz gerekiyor. 2017 yılında 10 ülke arasında şampiyon olduk. Başarımızın tesadüf olmadığını bu yıl göstermemiz gerekiyor. Kimsede olmayan istek, azim, coşku, heyecan, duygu ve inanç bizde var. Türk halkının her zaman bakış açısı ve düşüncesi iyidir. En büyük desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonundan aldık. Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Şu zor günlerde bize destek olan 83 milyonu mutlu etmek, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Başarılı olmak zorundayız."

Futbolcu Ömer Güleryüz ise Afyonkarahisar’ın güzel bir çalışma ortamına sahip olduğunu ifade ederek, "Kamp sonrası Avrupa Şampiyonası’na gideceğiz. ’Ampute futbol dünyada Türkiye’den sorulur’ sloganıyla çıktığımız bu yolda 2017’de elde ettiğimiz Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez tekrarlamak istiyoruz. Bunun bir tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Güleryüz, tek eksiklerinin Dünya Kupası şampiyonluğu olduğunu dile getirirken, önlerindeki Avrupa Şampiyonası’nı zirvede tamamlayıp, ardından dünya şampiyonu olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Ay-yıldızlı ekibin Afyonkarahisar kampı 14 Temmuz’da tamamlanacak.

AA