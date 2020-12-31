Milli Piyango 2021 amorti kazanan rakamlar nelerdir? Amorti hangi numaralara çıktı? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişinde amorti kazanan rakamlar araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bilet sorgulama işlemi yapan vatandaşlar amorti kazanan rakamları sorguluyor. Biletine amorti numarası olan vatandaşlar biletinin değeri kadar olan ikramiyeyi Milli Piyango gezici ve sabit bayilerinden alabiliyor. İşte amorti ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.









Amorti kaç, hangi rakamlara çıktı?

Amorti rakamları 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak. Amorti, Milli Piyango çekilişinde son 2 şanslı rakama denir. Milli Piyango biletlerinin son iki hanesine bakılarak belirlenen bilet ücreti geri alınabiliyor. Yani bir kişi amorti rakamı bilmesi halinde çeyrek, yarım ya da tam bilet fiyatı tutarında ikramiye alabilecek.

Amorti numaraları ne kadar ikramiye verir?

Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 100 TL, yarım bilet alan kişiye 50 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 25 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

Amorti nedir, ne demek?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.