Özellikle amino asidin yeterli alınmadığı dönemlerde protein üretimi miktarı önemli oranda düşüş yaşar. Böylece birçok farklı hastalığın kronik şekilde nüksetmesine sebebiyet verebilir. Tabii sağladığı faydalar ile beraber amino asitlerin zararları da olduğunu söylemek gerekir.

Amino Asit’in Zararları Neler?

Amino asitler aslına bakılırsa genel açıdan faydalı bileşenlerdir. Protein oluşumu noktasında temel bileşen olarak öne çıkan amino asitler, bazı sebeplerden dolayı zararlı durumlara da sebebiyet verebiliyor. Özellikle dengesiz beslenme gerçekleştiği zaman veya tek bir amino asit türleri alındığında, olumsuz bulgulara rastlandığı söylenebilir. En önemlisi hormonların dengesiz şekilde büyümesine sebebiyet veren amino asitler, birtakım bazı Sağlık sorunlarına ortaya çıkarma noktasında problem teşkil edebiliyor.

- Karın ağrısı,

- İshal,

- Şişlik,

- Kan basıncı düşüklüğü,

- Karaciğer ve böbrek hastalıklarında kandaki potasyum seviyesinin değişmesi,

Tüm bunların yanı sıra özellikle yakın zamanlarda kalp krizi, şeker hastalığı, astım, alerji ve ülser geçiren kişilerin amino asit takviyesi gerçekleştirmeden önce mutlaka doktora başvurması gerekir. Böylece daha güvenli ve sağlıklı şekilde dengeli aminoasit tüketimi ele alınabilir.

Uzman Doktorlar Amino Asit Zararlı Diyor mu?

Aslına bakılırsa hiçbir doktor amino asit zararlı diyemez çünkü proteinlerin temel yapı taşlarıdır. Bu yüzden mutlaka vücutta belirli miktarlarda yer alması gerekir. Ancak dengesiz ve sağlıksız beslenme ile beraber çok az veya çok fazla alındığı zaman, istenmeyen bazı sorunlara sebebiyet verebilmektedir.

Yaşanan hastalıklar daha şiddetli ortaya çıkar ya da bazı sağlık sorunları meydana gelir. Bu sebepten mutlaka doktor kontrolünde ve bilgi almak suretiyle amino asit tüketimi gerçekleşmelidir. Özellikle dışarıdan takviye olarak ele alınacak amino asitler için, öncelikle muayene olunması ve uzman doktordan bilgi alınması gerekir.

Amino Asitler Neden Zararlı Olabilir?

Alınacak her besin kaynağı vücutta dengeli şekilde yer alır. Zira her türlü vitamin ve mineral ile farklı bileşenler fonksiyonel açıdan belli bir oluşuma hizmet eder. Böylece vücutta yaşanan kimyasal reaksiyonlar ve değişimler ile beraber; karbonhidrat, protein ve gerekli yağ oluşumu meydana gelir. Ancak bütün farklı etmenlerde olduğu gibi aminoasitlerin de az ya da çok alınması doğal olarak bazı zararlara sebebiyet verebiliyor.

Az tüketildiği zamanlarda amino asit miktarı önemli seviyede düşer. Bu da vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve kas oluşumu için hücre yenilenmesinin gerçekleştirilmemesine sebebiyet verir. Çok alındığında ise vücutta bazı hastalıklar ile beraber istenmeyen birtakım reaksiyonların oluşumuna neden olur. Özellikle fazla amino asit alımı kusma, şişlik, karın ağrısı ve ishal gibi yan etkiler ortaya çıkarır.

Amino Asitlerin Faydaları

Zararları ile beraber şüphesiz amino asitlerin faydaları önemli bir potansiyel teşkil ediyor. İster doğal yollardan ister takviye olarak alınsın mutlaka dengeli şekilde amino asit tüketimi büyük öneme sahiptir. Özellikle egzersiz ya da vücut geliştirme ile ilgilenenler adına dengeli amino asit alımı mutlaka gerekir.

- Metabolizmayı hızlandırarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve kış hastalıklarına karşı korur,

- Dengeli şekilde karın yağlarını eritir,

- Farklı sporlar adına güç ve enerji sağlar,

- Yaşanabilecek olası kas kayıplarına karşı önleyicidir,

- Vücudun güçlenmesine doğrudan olanak sağlar,

Bu gibi daha pek çok sebepten dolayı mutlaka dengeli şekilde amino asit alımı gerçekleşmelidir. Aksi takdirde çok az veya çok fazla tüketim birtakım zararları ortaya çıkarır.