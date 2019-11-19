Sağlıklı beslenmek isteyen ya da fit bir vücuda sahip olma gayretinde olanların sıklıkla sorduğu soruların başında amino asit ne işe yarar sorusu geliyor. Amino asit kısaca proteinlerin oluşmasını sağlayan temel bileşiklerdir. Bu yönüyle son derece kritik bir öneme sahiptir ve insan sağlığının devamlılığı için mutlak surette tüketilmesi gerekir. Amino asidin az ve yetersiz bulunduğu vücut yapılarında protein oluşumları kesintiye uğrar. Bu da birçok farklı hastalığın kronik olarak ortaya çıkmasına ya da nüksetmesine neden olabilir.

Amino Asit İçeren Besinler ve Faydaları

Kısa bir araştırma ile amino asit nelerde var sorusunun yanıtını bulmak mümkündür. Özellikle doktorlar ve beslenme uzmanları tarafından hem diyet listelerinde hem de sağlıklı beslenme önerilerinde amino asit barındıran besinler yer almaktadır. Dengeli beslenmek ve kaliteli yaşam standartlarına sahip olmak isteyen herkes bu besinleri periyodik aralıklarla tüketmelidir.

1- Kırmızı Et: Protein ve amino asit bakımından son derece zengin olan kırmızı et çeşitleri haftada en az iki gün tüketilebilir. Kırmızı etlerin yapısında bulunan protein ve asitlerin azalmaması için kızartma yerine alternatif pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Aynı zamanda ay çiçek yağı yerine zeytin yağ gibi daha hafif ve rafine yağlarda pişirilen kırmızı etler, sağlıklı beslenme açısından çok daha uygundur.

2- Balık: Balıkların tüketilme sıklığı kadar doğru mevsimlerinde yenmesi de kritik bir öneme sahip. Ancak mevsiminde pişirilen balıklar hem protein hem de amino asit bakımından zengin bulunmaktadır. Balığın yanında roka, tere ve maydanoz gibi yeşil sebzeler tüketilirse faydaları iki katına kadar yükselebilir.

3- Yumurta: Günde en az bir tane yumurta tüketildiği takdirde vücudun ihtiyaç duyduğu proteinlerin ve amino asitlerin yarıya yakın oranı karşılanmış olur. Çocuklar ve gençler ise tek öğünde iki adet rafadan yumurta yiyebilir.

4- Baklagiller: Kuru fasulye ve barbunya başta olmak üzere tüm baklagiller tam bir amino asit deposu olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda yeşil mercimek yemeği ve kırmızı mercimek çorbası da sağlıklı tüketimler için ideal kabul ediliyor.

Amino Asitlerin Belli Başlı Faydaları

1- Kış hastalıklarına karşı korur: Bağışıklık sistemini güçlendirmek amino asit faydaları arasında ilk sırada yer alıyor. Metabolizmayı hızlandıran ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bileşiklere sahip bu asitler grip, nezle ve sinüzit oluşumlarının da büyük oranda önüne geçiyor.

2- Karın yağlarını eritir: Bilindiği üzere karın yağları en zor eriyen yağ gruplarının başında gelmektedir. Karın yağlarını çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yakmak isteyenler amino asit ve protein ağırlıklı beslenmelidir. Bunun yanı sıra günlük yürüyüşler ve kardiyo ağırlıklı egzersizler de karın yağlarını eritilmesinde büyük ölçüde yararlı olmaktadır.

3- Güç ve enerji verir: Spor salonlarına gitmeden, koşmaya başlamadan ve ağırlık kaldırmadan önce amino asit içerikli besinler tüketmek doğal yollardan kişilere enerji vermektedir. Sporcu performansını arttırır ve yorgunluk hissini en aza indirger. Tıpkı protein bazlı besinler gibi tercihe bağlı olarak spor sonrası da tüketilebilir.

4- Kas kayıplarının önüne geçer: Genelde hızla kilo vermeye başlayan kişilerde yağ kadar kas kaybı da gözlemlenmektedir. Bu durum ise vücut içerisinde birçok zafiyetin ortaya çıkmasına enden olabilir. Düzenli aralıklarla amino asit tüketmek kas kayıplarının önüne geçiyor.

Amino Asitlerin Olası Zararları

Yapılan birçok araştırmada amino asit faydaları zararları kapsamında olumsuz bulgulara da rastlanmıştır. Tek tip ya da dengesiz beslenme türlerinde amino asit faydadan çok zarara neden olabilir. Büyüme hormonlarının dengesiz bir şekilde çalışmasına neden olarak çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı da gözlemlenmiştir.