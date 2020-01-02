Amine Gülşe hamile mi?

Amine Gülşe ile 7 Haziran'da dünyaevine giren Mesut Özil, sosyal medyadan yeni yıla girerken fotoğraf paylaştı. Yıldız futbolcu Mesut Özil, yeni yılı Amine Gülşe ile Londra'da karşıladı. Köpekleri ile poz veren çift, fotoğrafın altına Türk bayrağı ekledi. Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe’nin bu fotoğrafı Instagram’da şöyle merak uyandırdı, “Amine’nin karnı şiş, bebek yolda mı?” Amine bebek soruları karşısında sessiz kalıyor.

İngiltere'ye yerleşti

Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen güzel oyuncu, eşinin Emirates Stadyumu'ndaki maçını yerinde izlemeye gitmişti. Müsabakadan saatler önce tribünde yerini alan Gülşe, karşılaşma boyunca eşine tezahüratlarıyla destek olmasıyla tam not almıştı.

İyilik projesi devam ediyor

Amine Gülşe, nişanlı iken bin çocuğu ameliyat ettireceklerini açıklamıştı. Düğünlerinde takı yerine bağış istemişti. Bugüne kadar tam 219 çocuk iyileşti. İyilik projesi devam ediyor.