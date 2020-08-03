Bazı kadınların yumurtalık rezervleri yaşlarına rağmen düşük olabilmektedir. Bir kadının sahip olduğu yumurtalık rezervinde meydana gelmiş olan azalma kısmen doğurganlığı azaltabileceği gibi doğurganlığı tamamen de ortadan kaldırabilmektedir.

AMH testi nedir?

AMH, yumurtalıklarda mevcut olan yumurta keselerinin içerisinde yeni gelişen hücrelerin salgıladıkları bir hormondur. AMH testlerinden elde edilen sonuç ise, kadının yumurtalıklarında bulunan yumurta hücrelerinin seviyesini göstermektedir. AMH seviyesi, kadının doğurganlığı ile ilgili bilgi verir ve yumurtalık rezervlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesine olanak sağlar. AMH genel olarak 40 yaş ve üzeri kişilerde daha düşük seviyelerdedir. Bunun yanı sıra, polikistik over rahatsızlığı bulunan kadınların da AMH değerleri normal kadınlara oranla daha düşüktür.

AMH testi neden yapılır?

AMH testleri, doğum yapmak isteyen kadınlar için uygulanan, yumurtalık içerisinde bulunan yumurta hücrelerinin seviyesi belirlemek için kullanılan bir testtir. Doğurganlığın ne seviyede olduğu da bu test sayesinde anlaşılmaktadır.

Menopoz tespitleri içinde uygulanan bir testtir. Yumurtalık kanseri şüphelerinde, kanserin tedavisinden sonra hasar tespiti için yine AMH testi yapılmaktadır. Polikistik Over Sendromu yani PCOS şüphesi bulunan kadınlarda ise tanı amaçlı olarak kullanılır. Kısırlık sorunlarında yumurtalık rezervlerinin ölçülmesinde yine AMH testi uygulanmaktadır.

AMH testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

AMH testi, tüp bebek merkezleri, herhangi bir hastane, laboratuvar ya da herhangi bir sağlık merkezinde yapılabilmektedir. Yapılmış olan AMH testi sonuçları 1 il 2 gün içerisinde çıkmaktadır.

AMH testi normal değeri ve aralığı

AMH testi sonuçlarına göre 1'in altında kalan değerler, yumurta rezervlerinin aşırı azalttığı anlamını taşımaktadır. Genel olarak 38 yaş altındaki kadınlarda yapılan AMH testleri normal değer aralığı 2.6 ile 6.8 ng/ml dir. Polikistik over sendromu olan kadınlarda AMH değeri 6.8 ng/ml aralığından daha yüksek olarak gözlemlenmiştir.