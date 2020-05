AMH hormon testi kadınlarda, yumurtalık rezervlerinin sağlık durumu hakkında bilgi veren bir testtir. Kadında doğurganlıkla doğrudan ilgili olduğu bilinen bir gerçektir.

AMH hormon nedir?

Kadınlarda bulunan yumurtalıkların içinde salgılanan hormona AMH hormonu adı verilmektedir. AMH hormon testi ise "Anti Müllerian Hormon Testi" olarak kabul edilmektedir. Yumurta keseleri içinde yeni gelişmekte olan hücrelerin salgıladıkları hormonun miktarını ölçen bir testtir. Bu testin sonucunun istenen değer aralığında olması doğurganlık açısından iyiye işarettir. Çünkü yumurtalıklarda bulunan yumurta rezervlerinin miktarı hakkında fikir edinmeyi sağlayan nitelikli bir testtir. Hormonsal olarak değerlendirme yapıldığında Amh hormonu 40 yaş altı kadınlarda genellikle istenen aralıkta ve yeterli miktardır. Yani sağlıklı üreme fonksiyonlarına sahip kadınlarda beklenen düzeydedir.

Ancak yaş faktörü etki eden ilk faktördür. 40 yaş ve üstü kadınlarda bu hormonun algılaması yavaş yavaş azalmaktadır. Böylece doğurganlık azalarak menopoza doğru gidilmektedir. Ayrıca polikistik over gibi yumurtalıklarla ilgili hastalıkları bulunan kadınlarda da hormon az salgılanmaktadır. Bu duruma bağlı olarak gebelik ihtimali düşüktür. Amh hormonu kadınlarda over rezervinin değerlendirilmesi maksadıyla kullanılmaktadır. Ayrıca menopoz yaşının tespiti, nazı kanser hücrelerinin tespiti gibi amaçlarla kandaki amh hormonunun düzeyi ölçülmektedir. Bu hormonun belli değer aralığını koruması ve normalin üzerinde ya da altında kalmaması her zaman en sağlıklı olan durumdur.

AMH testi değer aralığı kaç olmalı?

Hormon testleri genel anlamda belli bir değer aralığında bulunmalıdır. Bunlardan birisi de antimüllerian hormon testidir. Ancak bu noktada tam değer aralığı konusunda görüş birliği sağlanmamıştır. Ancak 2 ng/mg ile 13 ng/ mg aralığı uzmanlar tarafından normal değer olarak kabul edilmiştir. Kan testlerinde amh hormon seviyesi bu değerlerin altında ya da üstünde çıkarsa risk söz konusudur. Hastanın bu durumda hamile kalması ancak bazı tedavi yöntemlerinin uygulanmasına bağlıdır. Çünkü bu değerlerin altında veya üstünde olmak hormonal düzensizliği ifade eder. Hormonlarla ilgili düzensizlikler de doğurganlık ihtimalini düşürmektedir. Genellikle menopoza yaklaşan kadınlarda bu değer yükselmekte ya da oldukça fazla düşmektedir.

AMH testi yüksekliği nedenleri nelerdir?

AMH testi adet döngüsü içinde herhangi bir günde kadının kanından alınan örnekle yapılmakta olan net sonuçlar veren bir testtir. Bu aşamada kadının doğurganlığı hakkında fikir sahibi olmak isteyen doktor, kan değerlerini aynı yaştaki kadınların değerleriyle karşılaştırır. Bu noktada çıkan sonuç yüksekse hormonlarla ilgili dengesizlik söz konusudur.

Testin yüksek çıkmasından kastedilen sınırların üstüne çıkması durumudur. Normal seviyede yükselme ise doğurganlık penceresinin ne kadar açıldığına işaret etmektedir. Bu duruma bağlı olarak doğurganlık olasılığı artmaktadır. Test yalnızca gebelik riskini ölçmez. Menopoz oluşumu, yumurtalık kanserleri, menopoz yaşının tespiti gibi durumlarda da tespit edilen bir testtir. Anormallikler bazı hastalıklara işaret edebilir. Bu sebeple tedavi gerektirmektedir. Doğru tedavi yöntemi için kısa sürede doktora başvurmakta fayda var.

AMH testi düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Kadından adet döngüsü içinde alınan testle amh değeri ölçülmektedir. Amh değeri düşük çıkan kadınlarda yumurta rezervi yetersizdir. Yani doğurganlık ihtimali oldukça düşüktür. Yumurtaların içinde bulunan yumurtalık sayısı az olduğu taktirde döllenme gerçekleşmeyebilir. Amh değerindeki düşüklük ise bu yumurtalıkların azlığını ifade etmektedir. Amh değerinin düşmesinin başlıca nedeni yaş faktörüdür. Bu faktör menopoza yaklaşıldığının işaretidir ve pek tedavisi mümkün olmamaktadır.

Yaşı daha genç olan bazı kadınlarda ilaçlarla menopoz süresi uzatılabilmektedir. Çeşitli yumurtalık kanserleri ve yumurtalıklarla ilgili hastalıklar değerin büyük oranda düşmesine sebep olmaktadır. İyi huylu bile olsa bazı yumurtalık kistleri ( polistik over) değerin düşmesinde başlıca etken olabilmektedir. Amh değeri, menopoz yaşının ölçümünde de etkili bir yöntemdir. Yumurtalıkların sayısı ne kadar düşükse menopoz yaşı o kadar erken gelecektir. Anne olmak isteyen kadınlar hemen test yaptırarak uygun tedavi yöntemlerine başlamalıdır. Günlük bitki çayları ve alternatif öneriler bu noktada fayda sağlamamaktadır. Bu hormon düşüklüğünün özel tedavi yöntemleri mevcuttur.