Her ne kadar Amerikan güreşi olarak bilinse dahi, gerçek adının profesyonel güreş olduğunu söylemek gerekir. Diğer yandan Amerikan güreşi tabiri ise yapılan tüm farklı güreşleri içine alan bir tanımdır.

Amerikan Güreşi Nasıl Yapılır?

Belli başlı bazı kurallara uymak suretiyle daha çok görsel amaçlı gerçekleştirilen bir güreştir. Yani gerçek olmayan bir güreş olduğunu söylemek gerekir. Maçların başından sonuna kadar tüm yapılacak olanlar önceden hazırlanır. Ancak neler yapılacağını yalnızca sporcular ve müsabakayı düzenleyen şirket yöneticiler bilir.

Bir eğlence sporu olarak öne çıkan güreş, iki kişinin birbirleri ile estetik hareketler üzerinden dövüşmesi anlamına da gelir. Diğer yandan bu güreşi insanlar spor kategorisine almamaktadır. Daha çok eğlence amaçlı gerçekleştirilen bir gösteridir.

Amerikan Güreşi Gerçek mi?

Genelde Amerikan Güreşi hakkında televizyondan izlenme ile beraber bazı bilgiler alınır. Ancak çoğunlukla bu bilgiler yanlıştır. Her ne kadar güreş esnasında yapılan hareketler gerçek olmasa bile, yapılacak en ufak bir yanlış hareket kişinin spor yaşantısını tamamen bitirebilir. Aynı zamanda sporcuların bazı hareketler üzerinden acı çektiğini de söylemek gerekir.

Amerikan Güreşi Kuralları Var mı?

Normal güreş müsabakalarında olduğu gibi Amerikan güreşi yani profesyonel güreş içerisinde de belli başlı bazı kurallar mevcuttur. Bu kurallar diğer güreş mücadelelerinde olduğu gibi benzerlik gösterebilir.

- Rakibin sırtını yere koyarak 3 saniye içerisinde tuş etme,

- Zorlayıcı bir hareket üzerinde kişiyi pes ettirme,

- Kuralların dışına çıkıldığı zaman diskalifiye olma, yani DQ,

- Count- out, yani sporcunun ring dışında yaklaşık 10 saniye kadar durması ile diskalifiye edilmesi,

Bu kurallar dışında ayrıca bir gösteri maçı olarak da öne çıktığından, önceden belirlenmiş bazı hareketler kurallarına göre yapılmaktadır. Özellikle eğer kurallara uyulmazsa sporcular ciddi derecede yaralanma riski ile karşı karşıya kalabilmektedir. Hatta Amerikan güreşinde bu konuda pek çok sporcu önemli yaralanmalarda kariyerine bitirdi.

Nasıl Amerikan Güreşçisi Olunur?

Her ne kadar şov amaçlı gerçekleştirirse dahi Amerikan güreşçisi olmak çok da kolay değildir. Belli başlı bazı kuralları bilmek ve kendini zaman içerisinde önemli derecede geliştirmek gerekir.

- Özel bir güreş kulübüne üye olarak tüm güreş kuralları hakkında bilgi sahibi olmak,

- WWE (Word Wrestling Entertainment)’ye üyelik gerçekleştirmek,

- Güç ve kondisyon açısından fiziksel yeterliliğe sahip olmak,

- Kişisel olarak ilgi çekici bir karakter ve stile sahip olmak,

Bu aşamalar geçildiği takdirde profesyonel Amerikan güreşçisi olmak mümkün. Amerikan güreşçileri özellikle hem fiziksel hem de kuvvet açısından kendini yetiştirirken, aynı zamanda mental olarak da sürekli yukarıda bulunan kişilerdir. Bu sebepten dolayı Amerikan güreşçisi olabilmek için belli bir sabır ve ciddi bir çalışma gerekir.

Amerikan Güreşinde Kan Var mıdır ve Nasıl Yapılır?

Amerikan Güreşi içerisinde kan yoktur demek tamamen yanlış bir bilgidir. Daha doğrusu buna sahte kan demek büyük bir yanlıştır. Çünkü Amerikan Güreşi içerisinde görülen kan sporculara aittir. Peki, bu kan nasıl yapılıyor ve sırrı nedir? Gösteri amaçlı daha çok gerçekleştirildiği için özellikle Amerikan güreşçisi sporları oldukça profesyoneldir. Bu sebepten izleyicinin fark etmediği bir anda genelde alın bölgesinden, jilet kullanılarak kesi açılır. Bu durum alım ile beraber birçok farklı bölge için gerçekleşir. Böylece ortaya çıkan kanın yapılan dövüş esnasında meydana geldiği gibi bir etki uyandırılır.