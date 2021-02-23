Amerikan futbolunda tarafsız bölge, topu tutan oyuncu dışında diğer oyuncuların topu eline alamayacağı bölgeye denilmektedir. Bu bölge sadece ölü toplar için tercih edilmektedir. Tarafsız bölge tamamen oyuncuların birbirine müdahale edemeyeceği bir bölgedir.

Amerikan futbolunda tarafsız bölge nedir?

Tarafsız alan sadece Amerikan futbolunda bulunan bir terimdir. Tarafsız bölge içerisinde topu yakalayan kişi dışında iki tarafında oyuncularının bulunmayacağı bir alandır. Tarafsız bölge sadece ölü toplarda kullanılmaktadır.

Tarafsız bölge ne demek?

Hür vuruşlar sırasında tarafsız bölge basmakalıpta olduğundan daha uzundur zira 10 yardalık bir mesafeyle saldırı ekibini korunma ekibinden ayırır. Bu vuruşlar sırasında da tarafsız bölgeye yalnızca vurucu ya da şayet varsa yakalayıcı girebilir.

Ek olarak kickoffun ardından akdikeni ekibin return yapabilmesi için topun tarafsız bölgeyi geçmesi ve akdikeni ekipten bir oyuncu tarafından yakalanmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda hakemlerin kararlarını iletirken ve karar verirken topun tarafsız bölgenin artta kalması, tarafsız bölgede kalması ve tarafsız bölgeyi geçmesi gibi ifadeler kullandığı da öğrenilmektedir.

Tarafsız bölge kısaca şu şekildedir;

Tarafsız bölgenin art ifadesi, saldırı ekibinin bölgesini ifade eder.

Tarafsız bölge ifadesi, o anki tarafsız olan durumu ifade etmektedir, kimse müdahalede bulunamaz.

Tarafsız bölgenin ilerisi ifadesi, korunma ekibinin bölgesini ifade eder.

Tarafsız bölgeye kimler girebilir?

Amerikan futbolundaki tarafsız bölgenin uzunluğu, bir Amerikan futbolu topunun uzunluğu ile yirmi sekiz santim olarak ifade edilir. Tarafsız bölgeye yalnızca snap yapan oyuncu girebilir zira topu eliyle yerde meblağ.