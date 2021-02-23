Amerikan futbolu, son zamanlarda özellikle de gençler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Türkiye'de oynanan futboldan oldukça farklı özelliklere ve kurallara sahip olan Amerikan futbolu aynı zamanda ülkemizde oynanan futbol ile de bir takım benzerlikleri de bulundurmaktadır. İki farklı takım oluşturulur ve her bir takım 11 kişiden oluşur. Oyunun temel amacı en fazla sayıyı alarak oyunu birincilikle bitirmektir.

Amerikan futbolunda skor çizgisi nedir?

Saha sonunu normal sahadan ayırmak için kullanılan bir çizgidir. Orijinal adı goal line olan skor çizgisi aynı zamanda da sayı çizgisi olarak da bilinmektedir. Oyun esnasında touchdown yapabilmek için topun skor çizgisinden geçmesi gerekir. Amerikan futbolu oynanırken sahada mutlaka bulunması gereken çizgilerden birisi de elbette skor çizgisidir.

Skor çizgisi ne demek?

Skor çizgisi, Amerikan futbolu ile ilgili kullanılan bir terimdir. Amerikan futbolu 110 yard uzunluğunda dikdörtgen bir saha içerisinde oynanmaktadır. Skor çizgisi olarak bilinen goal line ise her 10 yard da bir bulunmaktadır. Amerikan futbolu oynanırken oyuncuların topu sadece diğer takımın sınırının en sonuna kadar götürmesi yeterli olmayabilir. Aynı zamanda rakip takımının topunu taşımakta olan oyuncunun skor çizgileri içerisinde devrilmesi de önem taşır.

Amerikan futbolunda sayı nasıl yapılır?

Sayı yapmanın birinci yolu, touchdown olarak bilinen ve topu sayı çizgisinin ilerisine geçirmektir.

İkinci yolu da field goal olarak bilinen topu ayak kullanarak sayı direklerini arasından geçirmektir.