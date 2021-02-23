Amerikan futbolunda saha sonu nedir? Saha sonu ne demek?

Saha sonu Amerikan futbolunda sıkça kullanılan bir terimdir. Bu terimin kullanım amacı saha içi çizgilerin belirlenmesi ve skorun tespit edilmesi içindir. Oynan standart bir saha içerisinde iki adet saha sonu bulunmaktadır.

Amerikan futbolunda saha sonu nedir?

Saha sonu Amerikan futbolu sahasında kullanılan ve sayı bölgesine verilen addır. Bölge içerisinden sayı çizgisine ve sonrasında saha kenarına kadar bu çizgiler uzanmaktadır. Toplamda iki adet saha sonu çizgisi bulunmaktadır.

Bölgenin 4 köşesinde görüşe takviyeci olması için 4 direk bulunur. Bunun yanında bölgenin 4 kenarı da beyaz bir çizgi takviyesiyle işaretlenmiş, sayı çizgisi ve saha sonu çizgisine ek turuncu çizgiler ilave edilmiştir. Futbol ve buz hokeyinden değişik olarak Amerikan futbolunda sayı yapabilmek için, topun pas ya da koşu takviyesiyle tamamının sayı çizgisine sokulması gerekir. Saha sonu kaidesine eş bir kaide ragbi oyunu kaidelerinde de bulunur.

Saha sonu ne demek?

Saha sonu Amerikan futbolunda kullanılan bir terimdir. Bu terim sayı bölgesi içerisinde kullanılan bir futbol terimidir. Bölge kendi içerisinde sayı çizgi alanından, saha sonu çizgisine kadar uzanmaktadır.

Saha sonu tarihi nedir?

Saha sonu, oyuna "pas oyununun" ilave edilmesinin ardından ortaya çıkmıştır. Bundan evvel ise oyuncuların skor kazanabilmek için daha önceki saha sonu çizgisini geçmesi yeterliydi. Ayrıca pasla ya da şutla sayı direklerinin arasından topu geçirmek "touchback" olarak sayılırdı ve bu 1 puan kıymetindeydi.

Pas oyununun oyuna ilk ilave edildiği yarıyıllarda, pasın saha içinde yakalanmış olması başka bir deyişle sayı çizgisini geçmemiş olması gerekiyordu. Şayet top sayı çizgisini geçmişse bu saha dışı top olarak değerlendiriyordu. Bu kaide aynı zamanda kendi sayı çizgisine yakın bir konumdan pas atılmasını da güçleştirmişti şayet bir oyuncu bu konumda düşerse ya da düşürülürse karşı ekip puan kazanır.

Saha sonu skoru nedir?

Şayet bir ekibin oyuncusu, karşı ekibin saha sonuna topla birlikte girer ve topun tamamını sayı çizgisinden geçirirse "Touchdown" yapar ve ekibine 6 puan kazandırır. Şayet saha sonuna pas ile gidildiyse, pas yakalandıktan sonra pası yakalayan oyuncunun saha sonu hudutları içerisinde kalması gerekir. Bunun yanında 2 puan oyunu için de "Touchdown" yapıldıktan sonraki bir reyin ile tekerrür saha sonuna girilmesi gerekir.