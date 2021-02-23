Amerikan futbolunda sack nedir? Sack ne demek, kurallar nelerdir?

Pas veren oyuncu rolünde olan veya oyun kurucu görevinde olan oyuncunun, oyun çizgisinin arkasında iken ileri pasını tamamlayamadan düşürülmesine verilen isim olmaktadır. Sack genellikle oyun kurucularının üzerinde ki baskının artması sonucunda meydana gelmektedir. Bunun içinde savunma oyuncuları oyun kurucunun pas verebilme ihtimallerini engellemeye çalışmaktadır.

Amerikan futbolunda sack ne demek?

Sack terimini kabaca tabir etmek gerekirse Amerikan futbolunda hücum oyuncusunun pas hamlesi içerisinde iken düşürülmesi olmaktadır. Oyun kurucularının bu hamleleri atlatması önemli olmaktadır. Diğer bir yandan sack olmasa bile oyun kurucularının üzerinde ki acele davranması şeklinde zorlanmaktadır. Buna da Hurry denmektedir. Oyun kurucunun acele etmesi başarısızlık riskini arttırmaktadır.

Sack kuralları nelerdir?

Bir hamlenin sack sayılabilmesi ve puan kazandırması için gerekli kurallar şunlar olmaktadır.

Öncelikle oyun kurucunun amacının pas vermek olması gerekmektedir.

Eğer oyun kurucunun amacı bu değilse oyun çizgisinin arkasında devrilmesi sack sayılmayacağı gibi koştuğu mesafe de oyuncunun toplam koşu mesafesinden çıkarılmaktadır.

Eğer sack yapan oyuncu 2 veya daha fazla ise o zaman yarım sack yapmış olur.

Pas baskısı

Sack olmasının en büyük sebebi oyun kurucu üzerinde ki pas baskısı olmaktadır. bas baskısının anlamı ise savunma oyuncusunun hücum oyuncusuna yaptığı her türlü baskısı olmaktadır. Hücum takımının bu baskıdan kazancı ise sack olmaktadır. Bu sebeple hücum yapan takımın oyun kurucuları sackleri engellemek adına çalınma ihtimali olan paslar verirler ve tamamlanmamış paslar yaparlar.