Amerikan futbolunda punt nedir? Punt ne demek?

Amerikan futbolu son zamanlarda çok sık talep görmekte olan bir spor dalıdır. El ile top oynamak olduğu için pek çok kişini de ilgisini üzerine toplamaktadır.

Amerikan futbolunda punt nedir?

Amerikan futbolunda günümüz koşullarında çok fazla sayıda kurallar yer almaktadır. Amerikan futbolunda punt oyun sırasında topun yukarı doğru atıldığında yere düşmeden oyunculardan birinin topa vurması şeklinde yer alan bir kural ve vuruş türü olmaktadır.

Punt ne demek?

Punt, günümüzde oynanan Amerikan futbolunda, topun elden havaya doğru bir şekilde bırakıldığı ve sonra yere düşmeden topa vurulduğu bir vuruş çeşidi olmaktadır. Bu oyunun kullanılmasının en büyük nedeni; takım sahanın gerilerinde iken, genel olarak son down sırasında iken topun olabildiğince uzaklara gönderilmesi ve de alıcı takım hücum atağına geçtiğinde oyunda vurucu takımların sahip olduğundan az avantaja sahip olması şeklinde bilinir.

Amerikan futbolunda punt amacı nedir?

Amerikan futbolunda punt yapmak amacı, hücum takımının yani vurucu takımın, topu olabildiğince uzak noktaya ve de karşı takımın sahasının sonuna göndermeye çalışmaktır. Bu sayede karşı takımın da topu kazandıktan sonraki touchdown yapabilmesi adına kat etmesi gerekli mesafe üst seviyeye çıkarılmış olmaktadır.

Amerikan futbolunda punt oyunu

Bu spor dalında bir punt oyunu gerçekleştirirken vurucu takımlar punter haricinde oyunun çizgisine dizilirler, punter yani vurucu kişi genelde pivot oyuncunun yaklaşık 15 yarda mesafe arkasında beklemektedir. Alıcı takım birkaç oyuncusunu sahanın gerisine topu yakalaması için koyar. Sonra pivot, uzun snap yapıp topu havaya bırakarak yere düşmeden vuracak puntera gönderir.