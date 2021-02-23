Günümüzde pek çok sayıda kişi Amerikan futbolu oynamaktadır. Son dönemlerde Amerikan futbolu filmlerde görülmesi ile moda haline gelmiş olan bir futbol sporu olmaktadır.

Amerikan futbolunda kırmızı bölge nedir?

Amerikan futbolunda kırmızı bölge oldukça önemli bir terimdir. Çoğu saha üzerinde bu bölgeyi belirtmiş herhangi işaret bulunmamaktadır. Ancak bazı amerikan futbolu sahalarında profesyonel olan takımların sahalarının 20 yarda çizgileri farklı biçimde çizilmiştir. Kırmızı bölge terimi genel olarak istatistiksel, reklamsal ve de iyi anlaşılma adına kullanılmaktadır.

Kırmızı bölge ne demek?

Kırmızı bölge yani Red Zone, Amerikan futbolunda genel olarak skor çizgisi ile birlikte 20 yarda çizgisi arasında yer alan bölgeye verilen isim olmaktadır. Kırmızı bölgenin resmi hali ile bir anlamı bulunmamaktadır ve çoğu sahada da bu bölgeyi belirtmekte olan herhangi bir işaret bulunmamaktadır.

Amerikan futbolunda kırmızı bölge alanı

Amerikan futbolu sahası sonuna yakınken ve de kırmızı bölgede oynar iken genel olarak hücum ve de savunma takımı çarpışmalarını çok daha yakından yapmaya başlarlar. Kısaca güvence oyuncuların savunması gerekli olan alan küçülmüş, daha geniş alanlı olan top tutucuların koşması gerekli olan mesafe kısalmış, ayrıca pasların uzağa atılma sorunu kalmamış ve de savunmanın koruması gerekli olan alan küçülmüştür.

Sonuç olarak da bu kırmızı bölge alanının skor çizgisine olan mesafesi de kısalmıştır. Savunma oyuncularının savunması gerekli alan sahanın diğer bölgesine oran ile küçülmüş olup bu da bölgede sayı yapılmasını çok zorlaştıran etmenlerden biridir.

Kırmızı bölgede sayı alma

Genelde en zayıf acemi vurucuların haricindeki herkes adına kırmızı bölge bir sayı vuruşu amacı ile ideal bölge sayılmaktadır. Çünkü hücum takımı hata yapıp topu çeviremedikçe bölgeye kadar ilerler sayıya dönüşür.