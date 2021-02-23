Amerikan futbolu son dönemlerin en moda spor dalı olmaktadır.

Amerikan futbolunda kickoff nedir?

Amerikan futbolunda Kickoff sırasında sahada biri topa vurup başlatma işini yapan vurucu takım, diğeri topu tutarak hücumun başlayacak olduğu konumu belirlemekte olan tutucu takım olacak şekilde iki takım bulunmaktadır.

Kickoff, günümüzde Amerikan futbolunda oyunu başlatmakta olan vuruşa verilen isim olmaktadır. Vurucu takım amerikan futbol oyununu başlattıktan sonrasında, tutucu takım topu taşımakta olan oyuncusu düşmeden, düşürülmeden ve ya saha dışına çıkmadan diğer takımın saha sonuna ulaşmaya çalışmaktadır.

Amerikan futbolunda kickoff prosedürü nedir?

Kickoff esnasında topun nerede duracağı genelde oyunun türüne göre değişmektedir. Kickoff esnasında top; 6 kişilik bir futbolda top ortalama 30 yarda çizgisine ve profesyonel futbolda ise 35 yarda çizgisine, arena futbolunda sayı çizgisine yerleştirilir. Ayrıca vurucu haricinde vurucu takımında yer alan hiçbir oyuncu, kickoff yapana kadar topun konulmuş olduğu çizgiyi geçemez.

Kickoff cezalar nedir?

Amerikan futbolunda eğer alıcı takımdan herhangi bir oyuncu hiç vuruş yapmadan başlangıç çizgisini geçer ise vurucu takım kickoffu yaklaşık 5 yarda daha ileriden yeniden yapar. Eğer vurucu olan takımdan bir oyuncu hiç vuruş yapılmadan topun yer aldığı çizgiyi geçer ise, alıcı takım ise vurucu takımın vuruşu ortalama olarak 5 yarda daha da geriden yapmasını ve ya return bittikten sonrasında topun durduğu konumun yaklaşık 5 yarda ilerletilmesini seçer.