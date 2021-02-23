Amerikan futbolunda huddle nedir? Huddle ve no huddle ne demek?

Huddle bir Amerikan futbolu terimidir. Maç sırasında her oyundan önce takımda bulunan oyuncuların bir çember oluşturması ve bu çember içinde bir oyuncunun diğer oyunculara hangi oyunun oynanacağını söylemesi olayıdır. Çember içerisindeyken hangi oyunun oynanacağını herhangi bir oyuncu söyleyebilir. Fakat genellikle oyunu söyleyen kişi hücumdaki takım için Quarterback ve savunmadaki takım için ise Linebacker'dır.

Huddle ne zaman ortaya çıkmıştır?

Amerikan futbolunda 1890 yılından önce henüz huddle diye bir kavram yoktu. Oyuncular yine birbirlerine hangi oyunun oynanacağını söylüyorlardı ama bu, rakip takımın duyamacağı uzak bir köşede yapılıyordu. Yıllar içinde Amerikan futbolu daha sistemli bir hale gelince ve resmi olarak oynanmaya başlayınca, huddle tüm takımların kullandığı bir sistem olmaya başladı.

Amerikan futboluna ilk kez huddle kullanmaya başlayan takım Oregon Agricultural College takımıdır. 1918 yılında Seattle'da Washington Üniversitesi takımına karşı oynanan maçta gerçekleşmiştir. Baş antrenör oyuncularından, her oyundan önce topun 10 yard uzağında oynayacakları oyunu kararlaştırmalarını istemiştir.

Oyuncular bunu fısıldayarak yapmışlardır. O gün maçı izleyicileri arasında bir spor yazarı olan Royal Brougham da bulunmaktadır. Bu olaydan sonra Brougham bu haberi yapar ve huddle ilk kez belgelenmiş olur.

No huddle nedir?

Amerikan futbolunda no huddle denen bir sistem de vardır. Bu sistemde oyuncular oyundan önce bir araya gelmezler. Tüm taktikler oyunu yöneten Quarterback'in yaptığı işaretlerden alınır.