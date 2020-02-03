Hiçbir spor dalının tahtından indiremediği Amerikan futbolu hakkında bütün bilinmesi gerekenleri bu yazıda bulabilirsiniz. Oyun nasıl oynanır, kuralları nelerdir sizler için derledik.

Amerikan Futbolu Hakkında

Amerikan futbolu, İngiliz sporu olan rugbyden doğmuştur. 1880’li yıllara kadar “American Rugby” olarak bilinip, oynanmıştır. Bu yıllardan sonra Walter Camp isimli rugby oyuncusu yeni kurallar önerir. . Walter Camp’in önerisi kabul edilir. Amerikan futbolu adıyla ve yeni kurallarla oynanmaya başlar. Walter Camp de, Amerikan futbolunun babası olarak kabul edilir.

Oyun sahası; Çim sahanın uzunluğu 120 yarda (110 m), eni de 53 (48 m) yardadır. Bu saha 10’ar yardalık dilimlere ayrılmıştır. Sahanın her iki uzun kenarında dilimler arasında 10-20-30-40-50- 40-30-20-10 sayıları bulunur. Sahanın iki kenarında da her takımın end zone denilen kendi bölgesi bulunuyor. Bu rakamlar atak yapan takımın sayı vuruşu için kaç yardalarının kaldığını gösteriyor.

Oyuncu sayısı; Her takım 53 oyuncudan oluşuyor. Her takımın; savunma (19 kişi), hücum (19 kişi) ve başlangıç (15 kişi) olmak üzere 3 takımı bulunuyor.

Kullanılan top; Amerikan futbolu elle oynandığı için top özel yapıdadır. Elle rahat kavranabilmesi ve daha iyi için sivri ucu ve özel dikişleri bulunuyor.

Hakemler; oyunda 7 hakem görev yapıyor. Başlangıç atışına ve ceza atışlarına bağlı olarak saha içinde farklı dizilişleri bulunuyor.

Oyun süresi; Oyun 4 çeyrek üzerinden oynanıyor. Her çeyrek 15 dakikadır. Fakat basketbolda olduğu gibi topun oyunda olmadığı sürelerde zaman durduruluyor. Bu nedenle Amerikan futbola ortalama 2,5 saat sürüyor.

Amerikan Futbolu Kuralları Nelerdir?

1- Oyunda amaç rakipten daha fazla sayı atmaktır.

2- 1. ve 3. çeyrekten sonra 2’şer dakikalık ve 2. çeyrekten sonra (devre arasında) da 12 dakikalık toplam 3 ara olur. 1. ve 3. çeyrekten sonra oyun kaldığı yerden devam ediyor. Fakat devre arasından sonra yeniden başlama vuruşu yapılır.

3- Topa sahip olan takım hücum takımını, diğer takım da savunma takımını sahada bulundurur. Top oyunda değilken süre durdurulur.

4- Başlama vuruşu kickoff denilen 30 yardalık bölümde yapılır.

5- Her yardada bir takımın 4 hakkı vardır. Bu dört hakkı kullanarak topu rakip sahaya taşımaları gerekiyor. Eğer başarısız olurlarsa oyun rakip takıma geçiyor.

6- Topu ileri taşımanın koşu veya pas olarak iki yolu vardır. Koşu oyununda, hücum oyuncusu topu alarak, rakiplerini yarıp, rakibin end zone bölgesine taşıması gerekiyor. Pas oyununda da, oyuncular ileri doğru koşarken, seçtiği bir arkadaşına topu fırlatır. Oyuncunun topu yere düşmeden yakalaması gerekiyor.

Amerikan Futbolu Nasıl Oynanır?

Her iki takımın da 15’er kişilik başlangıç takımları sahaya dizilirler. Hakem atışıyla başlama vuruşunu yapacak takım belirlenir. Hücum takımı kendi sahasının 35. yardasında başlama vuruşunu yapar.

Topu yakalayan rakip takım oyuncusu rakip sahaya topu sürebilir veya dizini yere koyarak, 20. yardadan yeni hücum başlatır. Oyunda amaç, hücum oyuncularının topu rakip end zone bölgesine topla girmeleridir. Rakip takım da topla hareketli olan oyuncuyu durdurmaya çalışıyorlar. Topla rakip sayı bölgesine girildiğinde 6 sayı alınıyor. Oyunu sayı alan takım başlatarak, topu rakibe veriyor.

Oyuncu Mevki İsimleri Nedir?

Running back; koşucular,

Quarterback : Oyun kurucu,

Center (pivot); hücum anında topu bacakları arasında tutan oyuncu,

Guard; Centerin her iki yanında bulunan oyuncular,

Tackle (forvet); guardın her iki yanında bulunan oyuncular,

Linebacker; arka hattı savunan oyunculara verilen mevki adlarıdır.