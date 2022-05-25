Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamaları nelerdir?

Ameliyatsız yüz germe işlemi daha sık bilinen ismi ile örümcek ağı estetiği askılama yöntemi ile cildin gergin bir görüntü kazanmasıdır. Günümüzde oldukça popüler olan bu işlem uzman bir hekim tarafından yapılmazsa ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ameliyatsız yüz germe işlemi doğal sonuç elde edildiği için sıklıkla tercih edilmektedir. Bir nevi yüz asma işlemi olan bu yöntem kılçıklı ve kalın iplerin kanül yardımıyla sarkan bölgelerin askılanmasıdır.

Diğer yöntemlere kıyasla daha güvenilir ve çabuk sonuç alınmaktadır. Yaklaşık yarım saat süren bu işlemin iyileşme süresi de oldukça kısadır. Özellikle tercih edilen bölgeler ise; yanak ve çene bölgesidir.

Kişiye sağladığı avantajlar nelerdir?

Birden fazla avantaja sahiptir. Bunlardan bazıları ise;

• İyileşme sürecinin çabuk olması

• İşlem sonrası hızlı şekilde değişim görülmesi

• Genel anesteziye gerek olmadan lokal anestezi ile yapılması

• İşlem sonrası yan etki ya da görünürde bir şey olmaması

• Günlük hayata hemen dahil olabilme

• Diğer yöntemlere kıyasla daha uygun fiyatlı olması

Ameliyatsız yüz germe işlemi ultra v lift yöntemini kimler tercih edebilir?

35 – 60 yaş arasındaki kişiler için ideal bir yöntemdir. Hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilen bu yöntem ile genç ve dinamik bir görüntü elde edilecektir.

Doğal, enerjik ve genç görünüm isteyen kişilerin tercihi olan bu yöntem şu kişiler için daha uygundur;

• İnce cilt dış tabakası olanlar

• Yüz bölgesinde düşük miktarda yağ dokusu olanlar

• Çok ince, hassas cilt dokusu olanlar

• Elastikiyetini kaybetmiş cilt dokusu olanlar

• Derin ve yerleşmiş kırışıklıkları olanlar

Yüz germe işlemleri nasıl uygulanır?

Yöntem için kullanılan özel ipler ile derinin en üst yüzeyinden altına girilip iplerin yerleştirilmesi yoluyla uygulanır. İnce uçlu iğnelerin kullanıldığı bu yöntemde zikzak hareketler ile cilt istenen şekilde kolaylıkla hareket ettirilir. Lokal anestezi ile gerçekleştirilen bu işlemden sonra iyileşme süreci yoktur.



