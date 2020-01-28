Ameliyat olan Jahovic, 4-6 hafta takımdan uzak kalacak

Antalyaspor'da Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü.

Ali Şafak Öztürk'te geçmiş olsun ziyareti

Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Adis Jahovic'i Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ali Şafak Öztürk, önemli olanın kendi sağlığı olduğunu ifade ederek kendisini bir an önce yeşil sahalarda görme arzusunu dile getirdi.