Amedspor - Samsunspor maç sonucu: 0-0

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amedspor, sahasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşmaya konuk ekip etkili başladı. Samsunspor 15. dakikada mutlak golü kaçırdı. Ceza alanı içinde buluşan Gökhan'ın şutunda kaleci Abdülaziz gole izin vermedi.

30. dakikada birbirleriyle tartışan Amedsporlu Abdullah ve Samsunsporlu Guido Koçer sarı kart gördü. 45. dakikada Atabey'in ceza yayı üzerinde yaptığı vuruşta kaleci Abdülaziz topu güçlükle kornere çeldi. Müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı.

Samsunspor etkili oldu

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki ilk atak Amedspor'dan geldi. Ev sahibi ekip, bu dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanına giren Muhlis'in pasında Burak sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı. 49. dakikada konuk takım mutlak golü kaçırdı. Ani gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Guido Koçer'den önce davranan kaleci Abdülaziz ayaklarıyla golü önledi. 59. dakikada ceza alanına girmeden topa sert vuran Onur'un vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 71.dakikada Bünyamin'in yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top kaleci Nurullah'ta kaldı.

77.dakikada Samet'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Guido Koçer karşısında sadece kalecinin olduğu pozisyonda topu üstten auta yolladı. 83. dakikada Samsunspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Guido Koçer ceza alanı dışından sert vurdu. Kaleci Abdülaziz'i geçen top az farkla auta gitti. 90+4.dakikada etkili gelişen Samsunspor atağında Atabey ceza alanı içinde topu boş kale yerine auta attı ve karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Şeref Taştan xx, Emin Barlas xx, Serhat Sağır xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xxx, Abdullah Çetin x (Dk. 71 Ramazan Çeri x), Yiğitcan Gölboyu xx, Oğuz Özden xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Onur Alkan xx, Muhammed Burak Taşdemir xx (Dk. 81 Muhhamed Yılmaz ?), Muhlis İstemi x (Dk. 63 Furkan Yaman x), Hüseyin Yılmaz xx, Atakan Aslan xx, Bünyamin Yürür xx

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Caner Arıcı xx, Yalçın Kılınç xx, Guido Koçer xxx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Dk. 72 Oğuz Gürbulak x), Atabey Çiçek xxx, Gökhan Alsan xx (Dk. 67 Samet Astekin xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Meral xx, Erkam Reşmen xxx, Bahattin Köse x (Dk. 46 Ramazan Çevik x)

Sarı kartlar: Dk. 30 Abdullah Çetin, Dk. 81 Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 30 Guido Koçer, Dk. 61 Gökhan Alsan, Dk. 81 Yalçın Kılınç, 90+2 Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor)

İHA