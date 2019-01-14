Amedspor genç futbolculara yöneldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amedspor, genç futbolculara yöneldi. Ara transferde şuana kadar bir futbolcuyu kadrosuna katan yeşil kırmızılı beyazlı takım, devre arası kamp çalışmalarına götürülen genç sporcuları takımda tutacak.

14 Ocak 2019, Pazartesi 19:55
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Amedspor genç futbolculara yöneldi

Amedspor, genç futbolculara yöneldi. Ara transferde şuana kadar bir futbolcuyu kadrosuna katan yeşil kırmızılı beyazlı takım, devre arası kamp çalışmalarına götürülen genç sporcuları takımda tutacak. Teknik direktör Mehmet Budakın ve yardımcılarının raporu doğrultusunda, alt yapıdan, Bağlar Belediyespor ve Yolspor’dan alınan futbolcularla profesyonel sözleşme imzalanacak.

Küme düşme korkusu olmayan ve şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yapan Amedspor, genç futbolculara ikinci yarıda büyük önem verecek. Genç futbolcuların büyük bölümünün A takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak hangi isimlerin bu hakkı kazanacağına teknik heyet karar verecek. A takım kadrosuna alınacak futbolcularla profesyonel sözleşme imzalanacak. 

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