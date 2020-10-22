Amedspor, deplasman galibiyeti hasretine son verdi

Son deplasman galibiyetini geçen sezon şubat ayında Şanlıurfaspor’u 5-0 yenerek elde eden Amedspor, 6 maç sonra dış sahada kazanma başarısını gösterdi. Amedspor, bu sonuçla aynı zamanda bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanarak kötü gidişe son verdi. Maçın ardında soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Futbolcular, kaptan Mansur Çalar liderliğinde özçekim yapıp sosyal medyada paylaşarak galibiyeti taraftarlara hediye etti.

"Bu galibiyetle özgüven kazandık"

Önemli bir virajı kayıpsız geçtiklerini belirten Mansur Çalar, “Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk. Bu galibiyet özgüven ve istikrar adına çok anlamlı oldu. Kazandığımız için hepimiz sevindik. Bundan sonrası inşallah Amedspor için daha iyi olacak” dedi.

Sinan Akaydın ilk kez gol atarken, golün asistine imza atan Ümit Karal ise üst üste ikinci asistini yaptı.

İHA