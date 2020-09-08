Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde 3 oyuncuyla daha anlaşmaya vardı. Daha önce İstanbulspor'da kaleci Abdulah Yiğiter, Başkent Akademi Futbol Kulübünden stoper Emrah Taysı ile Zeki Korkmaz, 1922 Konyaspor 'dan Anıl Şahin ve Kırşehir Belediyespor'da Ümit Karaal ile kaleci Bekir Sevgi ve Hacettepespor'dan forvet Recep Eren Karabacak’ı kadrosuna katan Amed Sportif Faaliyetler, 1922 Konyaspor’dan Güray Gazioğlu, Fenerbahçe U19 takımının genç yeteneği Deniz Yılmaz ve Giresunspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Öztürk’ü kadrosuna kattı.

Oğuzhan Öztürk’ün 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği bildirildi.

İHA