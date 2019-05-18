Amed Sportif Faaliyetlerde Mehmet Budakın dönemi sona erdi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Yönetim kurulumuz, Sertaç Küçükbayrak’tan boşalan teknik direktörlük görevine 15 Kasım 2018’de getirilen Mehmet Budakın ile yeni sezonun planlaması konusunda bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı ortak karar ile kendisi ve ekibiyle yollarımızın ayrılma kararı alınmıştır. Bu vesileyle hocamız ve ekibiyle ile yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Mehmet Budakın ve ekibine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz” denildi.

Mehmet Çakan / DİYARBAKIR (İHA)