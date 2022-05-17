Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Diyarbakır Stadyumu'nda Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. 0-0 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında da 90 dakikada eşitlik bozulmadı.

15'er dakikalık iki uzatma devresinin ardından da gol çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Tarsus İdman Yurdu rakibini 7-6 mağlup ederek adını Play-Off Yarı Finali'ne yazdırdı.

Tarsus İdman Yurdu, Play-Off Yari Finali'nde Teco Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. (DHA)