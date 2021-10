Amazon Prime Gaming’in Ekim ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming Türkiye, Ekim ayının ücretsiz oyun seçkisini açıkladı. Amazon Prime üyeleri, bu ay STAR WARS: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit's Grand Adventures, Secret Files, Blue Fire, Tiny Robots Recharged ve Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek. Ekim ayı boyunca Prime Gaming üyeleri ayrıca, Apex Legends, Call of Duty, Destiny 2, Genshin Impact, Rainbow Six Siege, Dauntless, Fall Guys ve daha birçok oyunda yeni oyun içi ganimet ve geliştirmelerin keyfini çıkarabilecek.

Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ile Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Amazon Prime üyeliği, Prime Gaming ayrıcalıklarının yanı sıra aynı gün, ertesi gün ya da 2 günde bedava ve hızlı teslimat seçenekleri, Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişim, üyelere özel indirimler de dâhil birçok ayrıcalığı aylık sadece 7,90 TL’ye sunuyor.

Ekim ayı ücretsiz oyunları:

STAR WARS: Squadrons – Birinci şahıs bakış açısıyla yönetilen oyunda oyuncular filolarıyla birlikte uzayda heyecanlı bir rekabete atılırken, otantik pilotluk deneyimi yaşayıp, yıldız savaşçılığı savaş sanatında ustalaşabilirler.

Alien: Isolation – Korku ve ölümcül tehlike atmosferiyle sarılı hayatta kalma temalı bu korku oyununda oyuncular, korkunun gerçek anlamını keşfedebilirler.

Ghostrunner – Polonyalı yazılım geliştirici One More Level tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanan “Ghostrunner”, hızlı temposu, şiddetli dövüş sahneleri ve bilim kurgu ile kıyamet sonrası temaları harmanlayan orijinal ortamıyla benzersiz bir tek oyunculu oyun deneyimi sunuyor.

Song of Horror Complete Edition – Üçüncü şahıs bakış açısında deneyimleyeceğiniz, sabit kameralı bu hayatta kalma korku macerasında, savaşamayacağınız, geldiğinde buna hazır olamayacağınız, saklanamayacağınız ve yavaşça nefes almanızı engelleyecek gizemli varlık “Varlık”la yüzleşeceksiniz.

Red Wings: Aces of the Sky – Efsanevi Red Baron’a eşlik edin ve sizi Birinci Dünya Savaşı hava muharebelerinin ortasında konumlandıran atari aksiyon oyununda zafere giden yolda ölümün kıyısından dolaşın.

Wallace & Gromit's Grand Adventures – Wallace & Gromit animasyon filmlerinin ve ödüllü Telltale Games’in yaratıcıları Aardman Animations tarafından size sunulan dört heyecan verici macera serisinde West Wallaby Street’in renkli dünyasına adım atın.

Blue Fire – Giderek zorlaşan 3D platform engelleri, çeşitli düşmanlar, istekler, koleksiyonlar ve daha fazlasıyla örülü benzersiz tapınakları keşfetmek için Penumbra’nın yok olmuş dünyasında olağanüstü bir maceraya atılın.

Tiny Robots Recharged – Bu üstün kaçış macerası oyununda birçok bulmaca ve bilmeceyi çözün.

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape – Virüsü öldüren tek şeyin kaçak viski olduğu farklı türden bir kıyamette geçen komedi-aksiyom dövüş/gizem oyununda maceraya atılın.

Secret Files 3 – Rüya çifti Max ve Nina, Secret Files üçlemesinin son bölümünde yaklaşan düğünlerini duyururlar.