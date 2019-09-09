Amatörler start alıyor

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu, 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak U14 Ligi maçları ile başlıyor. Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme’de sezonun ilk maçları gelecek hafta oynanacak.

Antalya amatör liglerde 2019-2020 sezonu maçları, hafta sonu oynanacak müsabakalarla başlıyor. 14 Eylül Cumartesi günü U14 Ligi’nde, 15 Eylül Pazar günü de U16 Ligi’nde sezonun ilk hafta maçları oynanacak. Antalya Süper Amatör Küme, 1. Amatör Küme ve U12 Ligleri ise gelecek hafta başlayacak.

Geçen hafta kura çekiminin yapıldığı ligler ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Maç programını belirleyen Futbol İl Temsilciliği, programı kulüplerle paylaştı.

İLK HAFTA MAÇLARI

U14 Ligi’nde ilk hafta maçları şöyle:

Antalya 97 Spor - CK Spor

1966 Serik Cumalı - Şimşek Gençlik

Akdeniz Kartalları - A. Gençlerbirliği

Minik Kramponlar - Manavgat Hisar

DSİ Spor - Korkuteli Belediyespor

Oflaz Kemer Kartalları - Kunduspor

Serik Belediyespor - Antalyagücü

Alanya Belediyespor - Şarampolspor

Antalya Merkezspor - Aksu Belediyespor

Jantalyaspor - Gençlikspor

Kepez Belediyespor - Muratpaşa Belediyespor

Manavgat Genç Saray - Lara Eğitim

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