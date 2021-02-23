Amatör sporlar nelerdir? Kaç farklı amatör spor çeşidi vardır?

Spor dalları profesyonel ve amatör olmak üzere ikiye ayrılır. Futbol, profesyonel bir spor dalıyken futbol dışında kalan tüm spor çeşitleri amatör kategorisinde yer alır.

Amatör sporlar nelerdir?

1- Tenis:

1800'lü yıllarda ortaya çıkan tenis sporu, tekli ve çiftli oynanabilir.

2- Basketbol:

Futboldan sonra en çok izlenen spor dalıdır.

3- Voleybol:

Altışar kişilik iki takımın mücadele ettiği voleybol, ilk kez 1895 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Hayote kentinde oynanmıştır.

4- Beysbol:

Beysbol takımları 9 kişilik takımdan oluşur. Amerika dışında Kanada'da da popüler olan bir spor dalıdır.

5- Badminton:

Tenise çok benzeyen bir spor türü olan badminton tüytop adıyla da bilinir.

6- Bilardo:

Özellikle Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde en çok takip edilen spor dallarından biridir.

7- Hentbol:

Danimarka'da ortaya çıkan daha sonra Almanya ve İsveç2de de oynanmaya başlayan hentbol, seyir zevki yüksek bir spor dalıdır. Takımlar yedi kişiden oluşur. Birçok spor sever tarafından ''futbolun elle oynanan versiyonu'' olarak tanımlanır.

8- Kriket:

Tıpkı futbol gibi kriket de 11 kişilik iki takımla oynanır. Avustralya ve İngiltere dışında, Hindistan ve Pakistan'da da sevilen bir spor çeşididir.

Diğer amatör spor dalları arasında boks, ragbi, sutopu, masa tenisi, buz hokeyi ve eskrim yer almaktadır.

Kaç farklı amatör spor çeşidi var?

100'e yakın amatör spor çeşidi vardır. Bu spor dalları ''topla oynanan'' ve ''topsuz oynanan'' olmak üzere ikiye ayrılır.