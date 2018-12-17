Amatör Lig'de davetsiz misafir

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta dün yapılan Ödemişspor-Orhangazi Belediyespor maçında sahaya giren sevimli köpek oyunun duraklamasına yol açtı.

17 Aralık 2018, Pazartesi 17:34
- A +
Amatör Lig'de davetsiz misafir

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta dün yapılan Ödemişspor-Orhangazi Belediyespor maçında sahaya giren sevimli köpek oyunun duraklamasına yol açtı. Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın 56'ncı dakikasında bir sokak köpeği, tel örgülerdeki boşluktan geçerek sahaya daldı. Futbolcuların peşinden koşturup oyunlar oynayan sevimli köpek nedeniyle mücadelenin hakemi Kaan Kara karşılaşmayı durdurdu. Sevimli köpek futbolcuların ve saha görevlilerinin çabalarıyla alkışlar arasında sahadan çıkartılabildi. Köpek sahadan çıkartılıp soyunma odası tüneline götürülerken tribünlerdeki futbolseverlerden de alkış tufanı koptu. Köpeğin saha dışına alınmasıyla yeniden başlayan maç 1-1 sonuçlandı.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (DHA)


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.