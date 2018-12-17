SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta dün yapılan Ödemişspor-Orhangazi Belediyespor maçında sahaya giren sevimli köpek oyunun duraklamasına yol açtı. Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın 56'ncı dakikasında bir sokak köpeği, tel örgülerdeki boşluktan geçerek sahaya daldı. Futbolcuların peşinden koşturup oyunlar oynayan sevimli köpek nedeniyle mücadelenin hakemi Kaan Kara karşılaşmayı durdurdu. Sevimli köpek futbolcuların ve saha görevlilerinin çabalarıyla alkışlar arasında sahadan çıkartılabildi. Köpek sahadan çıkartılıp soyunma odası tüneline götürülerken tribünlerdeki futbolseverlerden de alkış tufanı koptu. Köpeğin saha dışına alınmasıyla yeniden başlayan maç 1-1 sonuçlandı.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (DHA)



