Amatör futbolcudan şok iddia!

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Aydın 1923 Spor'un oyuncusu Aykut Karaman, kulüp başkanı Hüsamettin Artan ve kulüp yöneticileri hakkında şok eden iddialarda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesaplarından açıklama yapan 26 yaşındaki sol bek, şehri terk etmek istediğini ancak kulüp binasında darp edilip, kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri sürdü.

Aykut, birkaç arkadaşına da aynı şekilde şiddet uygulandığını iddia etti. Aykut Karaman'ın, instagram ve facebook hesaplarından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Aydın1923 Spor'da yaşadığım olumsuz olaylardan sonra ayrılmış bulunmaktayım. Alacaklarımı alamadığım ve kulüpte artık kalmamın sağlıklı olmadığını düşündüğüm için 4 arkadaşımla beraber otogara gittiğimizde otogardan 4 arkadaşımla beraber kulüp başkanı Hüsamettin Artan tarafından alınarak kulüp tesisleri içerisinde darp edilerek, zorla senet imzalattırıldı.

'Bizden sonra da yaşandı'

Kulüp içinde yaşadığımız bir sürü sıkıntı, sorun içerisinde hep sustuk, idare ettik. Bu davranışı hak etmedik. Görev verildiğinde formanın hakkını vermek için elimizden geleni yaptık. Yaşadığım olaylar sonrası psikolojik olarak zor zamanlar yaşadım ve hala da yaşamaktayım. Bizden sonra yaşanan bir olay da Rıfat Merzifonluoğlu kardeşimize de haksız şekilde yapılmış ve zorla senet imzalattırılmak istenilmiştir.

'Bize iftira atabilirler'

Rıfat imzalamadan kaçtığında ise iftira atmışlardır. Belki size de iftira atacaklar ama asla haksızlığa adaletsizliğe susmadım, boyun eğmedim. Her zaman bir duruşum oldu. Bu duruşumu da kimse için bozmadım.

Bu olayı geç paylaşmamın sebebi ise gerekli mevkilere iletmek, adli şekilde davamda sonuna kadar hakkımı aramamdan dolayıdır.

Saygılarımla..."

Aykut Karaman'ın bu açıklamalarının ardından Aydın 1923 Spor Başkanı Hüsamettin Artan ile kulüp görevlilerinin açıklama yapması bekleniyor.