Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Salcano Gran Fondo Marmaris, 14 Nisan Pazar günü ikinci kez gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıl katılımcıların takdirini toplayan organizasyon, ikinci yılında 500’e yakın yerli-yabancı bisikletçiye ev sahipliği yapacak.

Bisikletçiler iki zorlu parkurda mücadele edecek

Marmaris Belediyesi’nin destekleri ve Salcano’nun ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Salcano Gran Fondo Marmaris’te bisikletçiler iki farklı parkurda yarışabilecek.

Her iki parkurun start ve finiş alanı ise şehir merkezindeki Atatürk Caddesi – Türkmenistan Parkı önü olacak. 97 kilometrelik uzun parkurun startı 08.30’da verilirken 65 kilometrelik kısa parkurun start zamanı ise 08.40 olacak.

Salcano Gran Fondo Marmaris’e Türk bisikletçilerin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Sri Lanka, İran ve Amerika Birleşik Devletleri’nden bisikletçiler de kayıt olmuş durumda.

Sporculara sorunsuz yarış deneyimi sunulacak

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, Tour of Antalya powered by AKRA, AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Alanya Ultra Trail, Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali, Aladağlar Sky Trail ve Veloturk Gran Fondo Çeşme gibi uluslararası kalitedeki spor organizasyonlarının düzenleyicisi Argeus Travel & Events, amatör bisikletçilere Marmaris’te bir kez daha sorunsuz yarış deneyimi sunacak.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Marmaris Belediyesi’nin kurumsal destekçileri olduğu Gran Fondo Marmaris 2019’a ana sponsor Salcano’nun yanı sıra Alem FM, Lig Radyo, Züber, PT Academy ve SIS (Science in Sport) da sponsorluk katkısı sunacak.