Pınar Karşıyakalı oyun kurucu Tony Taylor'la 2018-2019 sezonunda Virtus Bologna'da mücadele eden M'Baye, Belçika'daki FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol ekibi Tenerife'yi finalde mağlup etti.

O sezon kupayı kazanan iki oyuncu yarın Rusya'da başlayacak 8'li final organizasyonunda Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.

Amath M'Baye, AA muhabirine, herkesi kötü yönde etkileyen Kovid-19 nedeniyle basketbol sezonunun da değişik bir şekilde geçtiğini söyledi. Her şeye rağmen mücadele ettiklerini kaydeden M'Baye, Bu durumda bizim işlerimizi buna rağmen yapıyor olmamıza şükretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kendisi de Kovid-19'u atlatan M'Baye, "Kovid-19 sürecim zor ve ağrılı geçti, sakatlığım da vardı. Şu anda sahalara döndüğüm için ve takıma destek olacağım için çok mutluyum." diye konuştu.

M'Baye, 2019'da Virtus Bologna ile FIBA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığın hatırlatarak, "Rusya'daki maçlar zorlu geçecek maçlar. Tecrübemizle organizasyonu iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ikinci sezonunu geçirdiğini kaydeden M'Baye, "Bu süreç eşim ve bebeğimiz için çok iyi geçiyor. İzmir'in ve Karşıyaka'nın insanları gerçekten bizi çok hoşgörülü ve sıcakkanlı karşıladılar." şeklinde konuştu.

AA