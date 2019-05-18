Amasyalı tekvandoculardan 2 Altın, 6 gümüş

Hamit Kaplan Spor Salonu'nda çalışmalarına aralıksız devam eden sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Her gün yaklaşık 2 saat çalışan sporcular, ısınma hareketleriyle antrenmana başlıyor. Sporcular ısınma hareketlerinin ardından salto ve taklalar attı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Poomsea Milli Takım antrenörü Numan Fırat, 2-4 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılan 14’üncü Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda milli takım olarak 3. defa üst üste Avrupa şampiyonu olduklarını söyledi. Amasya'dan da bu şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 8 sporcunun olduğunu belirten Fırat, "Bunlardan 2'si Avrupa şampiyonu, 2'si Avrupa ikincisi oldu. Takımımız Avrupa şampiyonu olurken, bu sporcularımız almış oldukları birincilik ve ikincilikle ülkemizin altın madalya alarak, Avrupa şampiyonu olmasına katkıda sağladılar” dedi.

Avrupa ikincisi olan Sümeyye Şentürk ise, "Önce Türkiye şampiyonasına gittik, takım halinde şampiyon olduk. Daha sonra Avrupa şampiyonasında bir kamp sürecinden geçtik. Kamp sürecinde güzel bir çalışma yaptık. Daha sonra bu yıl düzenlenen yarışmada Avrupa şampiyonası Türkiye’de düzenlendi. Yarıştık, takım halinde Avrupa ikincisi olduk. Türk takımı olarak da Avrupa şampiyonu olduk" diye konuştu.

İHA