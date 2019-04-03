Edin Visca’nın, Türkiye’ye gelmeden önce Zeljeznicar’daki hocalığını yapan, hatta daha öncesinde onu keşfeden ve gelişiminde büyük rol oynayan Amar Osim’i ziyaret ettik. Yalnızca Visca değil, Dzeko’nun da gelişiminde büyük payı olan Osim’den Visca’nın başarılı performansından çok hikayesini dinledik.

Buducnost Banovici’de forma giyerken Visca’yı izlediğini ifade eden Zeljeznicar’ın hocası Osim, “O dönem bize Visca’nın oynadığı takımdan başka bir oyuncuyu önermişlerdi. Onu izlemeye gitmiştik. Visca sağ bek oynuyordu. Zayıf, küçük bir çocuk. Ama sürati direkt dikkatimi çekti. Sonra sadece onu izlemeye başladım. Mücadeleci, hırslı ve çevik... Bir sağ bek olarak aranan her şey vardı. Ancak bir sağ bekten fazlasını da yapabileceğini belli ediyordu” dedi ve ekledi:

‘Milli Takım’ın en önemlisi’

“Onu transfer edebilmek için fazla süremiz de yoktu. Transferin son günüydü çünkü. Hemen işlemleri yaptık. 10 bin Euro’ya bonservisini aldık. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı şimdi kendisi gösteriyor zaten. Milli Takım’ın en önemli parçası. Bosnalı çocuklar için çok önemli bir örnek. Çünkü çalışarak bu noktalara geldi. Bu yaptıkları onun en üst seviyesi değil. Kulübüyle birlikte elde ettiği başarılardan sonra artık Avrupa’da da önemli bir takımda forma giymeli. Bu potansiyel onda fazlasıyla var.”

‘Altyapıdan kopmuyor’

“Hala izin dönemlerinde gelir ve eski kulübünü ziyaret eder. Altyapı oyuncularıyla bir araya gelerek onlara tecrübelerini aktarır. Yol gösterir. Çünkü arkasından gelen, gelecek olan çok önemli yetenekler var burada. 20 yaşında Hajdarevic, 19 yaşında Osmanovic, yeni Dzeko olmasını beklediğimiz Zubanovic var. Kalecimiz Kjosevski mesela. Türkiye’den de birçok teklif alıyor. Milli Takım’da Sehiç’in arkasında ama ileride adından çok söz ettirecek. Bu oyuncuların hepsi Edin Dzeko, Pjanic, Visca gibi oyuncuları örnek alarak geliyorlar. Bu yüzden başarılı olmak zorundalar.”

Birlikte sıfırdan zirveye

Edin Visca’nın bugünlere gelmesinde menacerlerinin de payı büyük. Geçmişte İstanbulspor’da forvet oynayan Haris Zubanovic ve Nedim Hrapovic’le Zeljeznicar’a transfer olurken tanışan Visca, özellikle kariyerinin en başarılı günlerini geçirdiği son yıllarda bile birçok ünlü menacerin imza taleplerine olumsuz yanıt verdi.

Başakşehir’de Bajic, Konyaspor’da Amir Hadziahmetovic, Skubic başta olmak üzere birçok Boşnak oyuncunun Türkiye’ye gelmesinde başrol oynayan ikili yeni ‘Visca’ları da Türk futboluna kazandırma hazırlığında olduklarını söyledi.

Necati Albayrak | FANATİK ÖZEL