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Amadou Haidara'dan Manchester United iddialarına yanıt

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 23 yaşındaki orta sahası Amadou Haidara'nın ara transfer döneminde ismi Manchester United ile anılıyor.

15 Aralık 2021, Çarşamba 18:32 Son Güncelleme:
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Amadou Haidara'dan Manchester United iddialarına yanıt

United'ın yeni patronu Ralf Ragnick, Scott McTominay ve Fred'in sürekli inişli çıkış performans göstermesinden dolayı orta sahaya takviye yapmak istiyor. Alman teknik adamın bundan dolayı Amadou Haidara'yı listesine aldığı iddia edildi. 

Malili futbolcu çıkan transfer dedikodularıyla ilgili olarak açık kapı bıraktı ve United'ın transfer söylentilerini reddetmedi. 

Bild'e konuşan Haidara, "Cristiano Ronaldo'nun büyük bir hayranıyım, Paul Scholes, Patrice Evra, Edwin van der Sar, Anderson'ı da çok seviyorum." sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. 

Genç futbolcu bu sezon Leipzig dormasıyla 17 maça çıktı ve 3 golle takımına katkıda bulundu. Amadou Haidara'nın transfermarkt'ta yer alan piayasa değeri ise 24 milyon Euro.


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