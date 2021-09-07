Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , Amadou Diawara için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İtalyan temsilcisinin bu teklife sıcak baktığı ve Galatasaray'ın çok kısa süre içerisinde yıldız oyuncu ile görüşmelere başlayacağı iddia ediliyor. Heyecanla orta saha transferi bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, yıldız futbolcunun isminin ön plana çıkmasının ardından Diawara'nın kariyerini araştırıyor. Amadou Diawara kimdir, kaç yaşında? Amadou Diawara nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.

Amadou Diawara kimdir, kaç yaşında? Amadou Diawara nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Amadou Diawara, 17 Temmuz 1997 yılında Gine'nin Conakry şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan yıldız ön libero, 2015'te Sequence'den İtalya'ya yelken açtı ve Cattolica Calcio ile ilk Avrupa deneyimine başladı. Serie C'de 15 maça çıkan Diawara, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve yarım sezon sonra Serie A'nın yolunu tuttu.

600 bin Euro bonservisle Bologna'ya transfer olan Gineli 6 numara, burada da göze çarptı. 35 resmi maça çıkan, mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan ve 1 asistle skora katkı sağlayan Diawara, sezonun tamamlanmasıyla ülkenin en köklü ekiplerinden Napoli'ye katıldı. Napoli'nin bu transfer için kasasından 14.5 milyon Euro çıktı.

Napoli'deki ilk sezonunda 28, ikinci sezonunda 27, üçüncü sezonunda ise 19 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, Temmuz 2019'da 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu. Diawara, Napoli'de geçirdiği 3 sezonda 74 maça çıkarken 2 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Roma'ya kısa süre içerisinde uyum sağlayan yıldız orta saha, Başkent ekibindeki ilk sezonunda 31 resmi maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. İkinci sezonunda 28 maça çıkan ve 1 gol atma başarısı gösteren 1.83 boyundaki oyuncu, bu sezon ise 2 maçta sadece 7 dakika süre alabildi.

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Amadou Diawara'nın Roma ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sonra erecek. Ön liberonun yanı sıra orta sahanın merkezinde de oynayabilen 24 yaşındaki oyuncu, 12 kez giydiği Gine A Milli Takım formasıyla gol sevinci yaşayamadı.