Unutkanlık dendiği zaman genelde akla alzheimer gelir. Şu an dünya çapında yaklaşık olarak 20 milyon kadar insan alzheimer hastalığına yakalanmış durumda. Türkiye'de ise 300 bin kadar alzheimer hastası bulunmaktadır. Alzheimer hastalığı günümüzde çok sık yaşanan sorunlar arasında yer almaktadır. Özellikle yaş ilerledikçe meydana gelen bu hastalık 65 yaş üzeri insanlarda daha sık ortaya çıkıyor. Her 15 kişiden 1 kişi şu an alzheimer hastalığına yakalanmaktadır. O yüzden mutlaka belirtilere çok dikkat edilmeli; erken tanı ile beraber tedavi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bu konuda gerekli önlemlerin alınması yine büyük öneme sahiptir.

Alzheimer nedir?

Alzheimer hastalığı genelde psikolojik hastalıklar ile karıştırılabilmektedir. Ancak alzheimer kişinin ilerleyen yaş ile beraber bireysel olarak yeteneklerinin yıkımına sebebiyet veren bir hastalıktır. Zaman içerisinde karar verme becerisi ile beraber çevredeki kişilerle iletişim kurma yetisi büyük oranda düşer. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme konusunda büyük zorluk çekilir. Normal olmayan davranışlar söz konusu olur. Hastalığın şiddeti ilerledikçe kişilik değişmeye başlar ve yüksek kaygı ile beraber artık birey kendini dahi tanıyamaz noktaya gelir. Çok daha yüksek noktalara ulaştığında ise ölümle son bulabilmektedir.

Alzheimer belirtileri nelerdir?

Alzheimer hastalığı belli başlı bazı belirtiler üzerinden anlaşılabilmektedir. Ancak şu durum unutulmamalı ki her unutkanlık bu hastalığı göstermez. Özellikle kişilik özelliklerin değişmesi ve belli başlı bazı yeteneklerin yok olması ciddiye alınması gereken durumlar arasında yer almaktadır. Peki, alzheimer belirtileri nelerdir?

- Kısa süreli unutkanlıklar yaşanır.

- Kelime seçmekte güçlük çekilir.

- Tarihler unutulur ve ezbere yollar akıldan büyük oranda çıkar.

- Pratik düşünmede zorluk çekilir.

- Hesaplama yapma yeteneği oldukça azalır.

- Eşyaların konulduğu yerler karıştırılır.

- Zaman içerisinde gündelik işler aksamaya başlar.

- Karakteristik özellikler değişir.

- Psikoloji bozulur ve zamanla kendi iç dünyasına çekilme yaşanır.

- Konuşma ve yürüme ile hatta tuvalete gitme gibi ihtiyaçlar dahi karşılanamaz.

- Zaman içerisinde kişi yatağa bağlı hale bile gelebilir.

Bu gibi sorunlardan 4 veya 5 tanesi ortaya çıktığında dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle kronik bir durum ortaya çıktığında doktora başvurulması ve gerekli tedavinin yapılması büyük öneme sahiptir.

Alzheimer hastalığında ölüm belirtileri nasıl anlaşılır?

Alzheimer gündelik yaşam içerisindeki bazı becerilerin azalması ve gündelik işlerde zorluk çekme gibi durumlar ile başlar. Ancak eğer zaman içerisinde doğru teşhis üzerinden önlem alınmaz ise, zamanla çok ciddi noktaya ulaşarak kişinin hayati risk taşımasına sebebiyet verebilmektedir. Alzheimer hastalarında ölüm belirtileri belli başlı bazı unsurlarla anlaşılabilmektedir.

- Beyindeki sinir hücreleri zaman içerisinde büyük oranda yok olmaya başlar.

- Kelime seçmek ile beraber cümle kurmakta büyük zorluk çekilir.

- Kişilik büyük oranda değişir.

- Ciddi derecede depresyon başlar.

- Konuşma ve yürümenin yanı sıra tuvalete gitmek artık imkansız hale gelir.

- Hasta tamamen yatağa bağlı kalır.

Bu durumlar alzheimer hastalığı için ölüm belirtileri olarak öne çıkmaktadır. Böyle durumlarda artık bir geri dönüş yaşanması pek mümkün değildir. Zira artık beyin hücrelerinde yaşanan kayıpların yeniden kazanılması oldukça zordur.

Alzheimer olmamak için neler yapılabilir?

Alzheimer olmamak adına belli başlı bazı püf noktalar bulunur. Mutlaka belli başlı bazı uğraşlar ile meşgul olmak büyük öneme sahip. Mesela bir hobi edinilebilir; bir şeyler öğrenmek için kursa gidilebilir ya da günlük bazı işler programlı şekilde yapılabilir. Tabii bunlar içerisinde yine bulmaca çözmek de yer alıyor. Sürekli bir meşgale yaratmak ve bunlarla ilgilenmek alzheimer olmamanın en önemli püf noktalarıdır.