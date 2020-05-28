Aly Malle kimdir? Aly Malle kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Maliyeti uygun ve genç isimlere yönelen Trabzonspor, ikinci imzayı attırdı. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı transfer eden Fırtına, şimdi de Aly Malle konusunda Balıkesir ekibiyle anlaşmaya vardı. Transferi açıklayan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı. 2 günde 2 transfer bitiren Trabzonspor'da taraftarlar Aly Malle'nin kariyerini araştırmaya başladı.

İtalyan ekibi Udinese’den kiralanan 22 yaşındaki futbolcu performansıyla oyuncu izleme ekibi ve teknik heyet tarafından geçer not almıştı.

Aly Malle kimdir?

3 Nisan 1998 yılında Mali'de dünyaya gelen Aly Malle, futbol hayatına Black Stars'ın altyapısında başladı. 2016 yılında Premier Lig ekiplerinden Watford'a 800 bin Euro karşılığında transfer olan Malle, tecrübe kazanması için İspanyol ekibi Recreativo Granada'ya kiralandı. Granada'da toplam 29 maça çıkan ve 6 gol kaydeden Malle, ardından Serie A ekiplerinden Udinese'nin yolunu tuttu.

İtalyan ekibi, daha fazla forma şansı bulması için Malle'yi İspanya 2. Lig ekiplerinden Lorca'ya kiraladı. Burada 12 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı. Ardından Grasshoppers'a kiralanan Malle, İsviçre'de sadece 6 maça çıkabildi ve sezon başı Balıkesirspor'a transfer oldu.

Balkes'te 21 maça çıkan ve 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. 1.76 boyunda olan ve sağ kanatta forma giyen ve genç oyuncu, önümüzdeki sezondan itibaren Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek.