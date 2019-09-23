Büyük ümitlerle transfer edildiği Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan ancak Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'da adeta yeniden doğan İspanyol santrfor Alvaro Negredo'dan geleceğiyle ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Geçtiğimiz sezonu 26 maçta 21 golle tamamlayan yıldız isim, yeniden İspanya'ya dönebileceğini söyledi.

Radioestadio'ya özel açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki golcü futbolcu, "Gelecekte her şey olabilir. Buna Rayo Vallecano'ya geri dönmek de dahil. Al Nasr'da mutluyum. Buradaki tek olumsuz şey, sıcaklık ve yüksek nem." ifadelerini kullandı. Negredo'nun kulübüyle olan kontratı bu sezonun sonunda bitecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler