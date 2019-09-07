Alvarez: Çok güçlü bir takım

Alvarez, “Türkiye, ofansif olarak çok güçlü bir takım. Yarın (bugün) maçta bize karşı çok ofansif oynayacaklar. Biz de takım halinde buna en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız” dedi. Türkiye’nin kadrosunda çok kaliteli futbolcular olduğunun altını çizen Koldo Alvarez, “Türkiye, çok komple bir ekip. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Avrupa standartlarının üstünde birçok oyuncuya sahipler. Bu fark, bir bütünlük oluşturuyor. Türkiye, Fransa karşısında aldığı galibiyetle bu gruptan çıkabileceğini kamuoyuna gösterdi” diye konuştu.