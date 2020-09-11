Altyapının başına Akçay geçiyor

Türk futbolunda altyapıya en çok önem veren kulüplerin başında gelen, son dönemde çıkardığı Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerle takdir toplayan Trabzonspor öz kaynağını flaş bir isme emanet etmeye hazırlanıyor: Mustafa Reşit Akçay...Alınan bilgilere göre Bordo-Mavili yönetim, tecrübeli teknik direktörü altyapının başına getirmek istiyor. 2005-2006 sezonunda Fırtına’da altyapı koordinatörlüğü yapan ve 2013- 2014’te A takımı çalıştıran deneyimli hocanın da olası bir resmi teklifi kabul etmeye hazır olduğu öğrenildi. Akçay daha önce Trabzonspor’la ilgili yaptığı açıklamada altyapıya şu ifadelerle yeşil ışık yakmıştı: “Trabzon’un A takımında hoca olmam. Altyapıda ya da başka görevde çalışırım. Ama A takımda tabutumu taşıyacak kişilerle neden ters düşeyim?”

Atalay Özçelikli