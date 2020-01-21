Altyapıdan korkutan kaza

Kaza saat 02.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Ebuhan köyü yakınlarında meydana geldi. Yaralılar, ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sivasspor’dan yapılan açıklamada, U14 ve U15 takımlarını taşıyan otobüsün Hatay deplasmanı dönüşünde gece saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole indiği bildirildi. Kazada yaralanan 4 sporcunun Numune Hastanesi’ne, 2 sporcunun da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtilen açıklamada, “Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, hepsi taburcu edilmiştir” denildi. Şoförün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.