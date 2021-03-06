Sert zeminde düzenlenen turnuvada ev sahibi ülkeden Artem Dubrivnyy'i 2 saat 16 dakika sonunda 5-7, 6-2, 6-3 yenen Altuğ adını finale yazdırdı. Elemelerden gelen Dubrivnyy karşısında ilk seti break avantajından veren milli tenisçi sonraki iki sette rahat bir oyun sergiledi. Final setinde üste üste 3 ace ile skoru 5-2’ye getiren temsilcimiz son sete 6-3 ile noktayı koydu.

Altuğ Çelikbilek finalde, set kaybı yaşamadan elemelerden gelen 21 yaşındaki Belçikalı raket Zizou Bergs ile karşılaşacak. Altuğ Çelikbilek-Zizou Bergs final karşılaşması yarın merkez kortta ilki 10.00'da başlayacak 4 maçın ardından gerçekleşecek. Temsilcimizin maçı ATP Challenger TV’den izlenebilecek. (DHA)