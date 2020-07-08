Alt liglere oynanmadan formül!

Alt ligler için beklenen toplantı dün yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in tescil formatıyla ilgili görüşme yaptı. Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, Riva’daki toplantıya TFF adına başkan Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Şampiyonlar belli!

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can’ın yanı sıra kulüp başkan ve temsilcileri de toplantıda yer aldı. Saatler süren toplantının ardından bir karar açıklanmadı. TFF Yönetim Kurulu bugün bir toplantı daha yapacak ve nihai kararını açıklayacak. FANATİK’in edindiği bilgiye göre federasyon 2. Lig ile ilgili Bandırma ve Samsun’u şampiyon ilan edip Manisa FK’yı en iyi ikinci kontenjanından bir üst lige taşıyacak. 3. Lig için ise ilk 2 sırayı alan takımların üst lige alınması bekleniyor.